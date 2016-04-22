Завтра в центре Киева откроется Пасхальный городок

С 23 апреля до 9 мая в Киеве будет действовать Пасхальный городок, который расположится от Софийской площади до парка «Владимирская горка», включая Михайловскую площадь и Владимирский проезд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Согласно программе мероприятий, торжественное открытие Фестиваля писанок и арт-перформанса «374 художника» с участием руководства города и представителей организатора – Folk Ukraine - запланировано на Софийской площади в 12.00 в субботу, 23 апреля.

В 12.30 начнутся мастер-классы по росписи писанок с участием звездных гостей.

На Владимирском проезде начнет работать Зона фудкорта и откроется ярмарка-выставка декора и садоводства.

На Михайловской площади будет работать зона детских развлечений.

В парке «Владимирская горка» будет работать лаунж-зона и зона фут-корта. В 13.00 там состоится награждение участников и победителей арт-перфоманса «374 художника» и Всеукраинской выставки писанок. Начнет работать Весенняя ярмарка живописи, в которой примут участие 150 художников из Украины.

Киевлян и гостей города приглашают в парк также на мастер-классы по валянию шерсти, изготовлению куличей и росписи пряников.