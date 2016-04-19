95% украинцев считают недопустимыми однополые отношения

Жители Украины почти единогласно отстаивают семейные ценности.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Research & Branding Group, опубликованного на сайте компании, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на reporter-ua.com.

Во время социологического опроса люди выставили свои оценки допустимости совершения некоторых поступков. «Эти поступки были подобраны нами с таким расчетом, чтобы каждый из них был в принципе способен вызвать негативную моральную оценку», – говорится в сообщении.

При доминирующем мнении респондентов о том, что уровень нравственности общества стал ниже, чем раньше украинцы почти единодушно отстаивают семейные ценности.

Согласно исследованию, большинство украинцев (86%) осуждают супружеские измены и тем более сексуальные отношения с лицами своего пола (95% опрошенных считают, что это недопустимо).

Нужно отметить, что 3 апреля министр иностранных дел Павел Климкин в интервью голландскому ток-шоу “Бьютенхоф” заявил, что Украина уже не является прежней глубоко православной страной, потому что принимает законы, которые защищают сексуальные меньшинства. По его мнению, такие законодательные процессы еще 5-10 лет назад были невозможными.

Напомним, что недавно также было опубліковано розпорядження Кабинета министров Украины. Яценюка, в котором Кабмин до 2-го квартала 2017 года планирует разработать законопроект о легализации зарегистрированного гражданского партнерства для разнополых и однополых пар.

Новый Кабинет министров Украины, под управлением премьер-министра Владимира Гройсмана пока никаких заявлений о политике в данной сфере не делал. Первое заседание нового Кабмина состоится 20 апреля. Об этом в своем видеообращении сообщил премьер-министр. Кроме прочего, Владимир Гройсман подчеркнул, что при принятии любых решений будет учитывать мнение украинцев.