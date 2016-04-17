Между посещением церкви и состоянием здоровья человека существует взаимосвязь - ученые

Специалисты утверждают, что между посещением церкви и состоянием здоровья человека существует тесная взаимосвязь. Отмечается, что в новых проектах приняли участие 120 тысяч человек.

Оказалось, что регулярное посещение церкви позволяет улучшить самочувствие людей. Об этом стало известно после того, как психологи реализовали отдельный комплекс наблюдений.

Медики установили, что показатели кровяного давления у представителей сильного и слабого пола стабилизируются во время посещения храмов. Таким образом, походы в церковь дают возможность гипертоникам ощутить заметное улучшение здоровья.

Специалисты полагают, что чем дольше человек находиться в храме, тем более стойкий и положительный эффект он получит. Инициаторы экспериментов сходятся в мысли, что религиозные парни и девушки имеют не только стабильное кровяное давление, но и крепкое самочувствие.

Данная гипотеза подтверждается клиническими исследованиями, реализованными ранее в Соединенных Штатах Америки.

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