Фестиваль писанок во Львове: 50 авторских работ под открытым небом (фото)

Во Львове, на площади Музейной возле Доминиканского собора, 15 апреля под открытым небом открыли "Галерею художественных писанок", где представлено около 50 авторских работ.

Как сообщает корреспондент УНИАН, экспозиция продлится до 8 мая.

Кроме фестиваля писанок, каждый год также действует и Пасхальная арт-мастерская, на которой желающие смогут разрисовать писанку.

«Фестиваль писанок – это своеобразный арт-проект, в рамках которого известные художники, любители, юные мастера, общественные деятели, молодежные движения создают уникальные работы в форме писанки. Каждая работа – это идея, мечта и история», – отметил директор фестиваля Андрей Сидор, сообщает "Ежедневный Львов".

Ежегодно в рамках Фестиваля писанок действует Пасхальная арт-мастерская, на которой и деток и взрослых учат как расписывать писанки, рассказывают о значении символов и цветов. Все желающие могут принять участие в мастер-классах по традиционной росписи писанок вместе с мастерицами Оксаной Наконечною, Дзвинкою Загайской и Ольгой Жулий.

Интересными будут и мастер-классы от Львовской свечной Мануфактуры по созданию свечей-писанок.

Кроме того, Фестиваль писанок – это событие, которое объединяет львовян и гостей города, бизнес, общественные организации с целью сбора средств на благотворительный проект «Доброе дело».

В этом году сбор средств - с целью помочь детскому отделению ЛОГКБ Охматдет.

Поэтому средства за участие в мастер-классах в Пасхальной арт-мастерской, от продажи свечей-писанок во Львовской свечной мануфактуре и художественных писанок из Галереи писанок в период с 15 апреля до 8 мая будут направлены на «Благое дело».

"УНИАН-Религии", с использованием информации сайта "Ежедневный Львов".

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