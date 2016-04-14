Для поездок к святыням Беларуси в следующем году надо готовить загранпаспорт

Украинцы с 1 января 2017 года смогут попасть на территорию Республики Беларусь только по заграничным паспортам. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, 31 марта Минск и Киев достигли договоренности об отсрочке режима въезда для украинцев по загранпаспортам на территорию Беларуси.

В международных аэропортах режим въезда украинцев на территорию Республики Беларусь исключительно по загранпаспортам будет введен с 1 января 2017 года, в международных и межгосударственных пунктах пропуска железнодорожного и автомобильного транспорта – с 1 апреля 2017 года, в местных пунктах пропуска через государственную границу – с 1 января 2018 года.

При этом украинской стороне предложено максимальное упрощение режима пересечения украинско-белорусской государственной границы гражданами Украины, которые проживают в приграничных регионах, в частности путем внесения изменений в соответствующее двустороннее соглашения.

Ранее белорусы официально предупредили, что с новыми внутренними украинскими паспортами в виде пластиковых ID-карт не пустят. А граждане Беларуси пока могут пересекать границу Украины по внутренним паспортам.

ogo.ua