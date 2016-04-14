Социологи исследовали уровень нравственности украинцев

Большинство украинцев считает, что уровень нынешний нравственности общества стал ниже, чем был в советское время. Только около четверти опрошенных считает, что в последние полтора-два года уровень нравственности в нашем обществе стал выше, чем был до того, или же остался неизменным.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного Research & Branding Group, опубликованного на сайте компании. Доминирующим среди украинцев является мнение, что уровень нравственности в этот период имеет тенденцию снижаться.

Украинцы выставили свои оценки допустимости совершения некоторых поступков. «Эти поступки были подобраны нами с таким расчетом, чтобы каждый из них был в принципе способен вызывать негативную нравственную оценку», – говорится в сообщении.

«Анализ полученных ответов позволяет констатировать, что сегодня наше общество способно достаточно снисходительно отнестись ко лжи, особенно если убедить его, что эта ложь преследовала благие цели», – резюмируют социологи.

Управление автомобилем в нетрезвом виде сограждане практически единодушно готовы признать недопустимым (96%). При этом, избиение политического противника и дача взятки чиновнику, осуждаются примерно в той же степени, что и перебор со спиртным.

В то же время, украинцы оказались куда более единодушными относительно недопустимости супружеской измены и тем более секса с лицами своего пола (95% опрошенных считают, что это не допустимо).

reporter-ua.com