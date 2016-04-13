На оформление самого большого в Украине фарфорового иконостаса уйдет 600 граммов золота (фото)

Чуть более 300 лет назад благодаря немецкому алхимику Иоганну Бетгеру фарфор перестал быть «китайской диковинкой» и стал входить в обиход европейцев. Теперь едва ли не в каждой семье имеется фарфоровая посуда или сувенирные статуэтки. А вот на одном из частных предприятий Запорожья сейчас рождается масштабное творение — фарфоровый иконостас для храма Иоанна Нового Сочавского в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

— Фарфоровых иконостасов такого размера — длиной 15 метров и высотой свыше 4 метров — в Украине еще было, — поясняет директор ООО «АТТА» Анатолий Титов. — Наши разработки увидел настоятель церкви в Белгород-Днестровском протоиерей Руслан Выходцев, и они его очень заинтересовали. Поначалу община заказала один киот под икону, затем — другой. Потом фарфоровыми элементами мы отделали колонны и стены, изготовили церковную утварь. Прихожанам такое оформление очень понравилось. И мы приступили к работе над фарфоровым иконостасом. В конце июля готовимся его сдать.

*В храме Иоанна Нового Сочавского в Белгород-Днестровском уже отделаны фарфором колонны и стены. Прихожанам такое оформление очень понравилось. Фото из архива Анатолия Титова

— Из скольки частей состоит иконостас?

— Их около трех тысяч с учетом металлического каркаса, на котором они будут закреплены. Вот смотрите (показывает эскиз): только одна дверца на Царских Вратах состоит почти из 20 элементов! А еще детали винограда в арке, купола над верхним ярусом, лепка…

*Иконостас будет состоять из трех тысяч элементов. Фото автора

Белый фарфор будет украшен нестираемым золотым рисунком по рельефной поверхности. На роспись уйдет около 600 граммов золота. Мы используем его в жидком виде, растворенным в специальной смоле. Ни огня, ни воды фарфор не боится. Правда, остается хрупким материалом, в чем мы убедились во время одной из доставок в Белгород-Днестровский. Повезли колонны в сборе с венчающими их капителями и, пока ехали по нашим дорогам, кое-что побили…

Анатолий Титов ведет меня на экскурсию, в ходе которой наша обувь покрывается белой пылью. Пыль здесь везде — на ступеньках, в коридоре, на печах, на стульях и даже на компьютере в кабинете директора. Показывает карту 43-х предприятий Советского Союза, выпускавших фарфоровые изделия. Кстати, 16 из них находились на территории Украины.

— Из этих заводов мало что осталось, — сетует Анатолий Титов. — Например, предприятие «Коростенский фарфор», которое многие годы было одним из крупнейших производителей фарфоровой посуды, сейчас закрыто. Висит замок на Городницком фарфоровом заводе. Ликвидированы фарфоровый завод и завод художественной керамики в Полонном, где производили настоящие шедевры, Васильковский, Каменно-Бродский, Дружковский заводы. На бывшем Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе сейчас выпускают обувь…

Переходя с участка на участок, я узнаю о видах глины, используемой для производства изделий, и добавках, которые изменяют ее свойства. Особой изысканностью отличается костяной фарфор. Для его изготовления в смесь каолина (глины белого цвета), полевого шпата и кварца добавляют 25—50 процентов золы костей крупного рогатого скота. Такой фарфор сушится при температуре 1500 градусов, не деформируется (при очень тонкой стенке!) и почти прозрачный. «АТТА» работает с мягким фарфором, его продукция обжигается в печах при температуре 1200 градусов. Вообще изделие отправляется в печь трижды: первый раз при температуре 800 градусов обжигается собственно глина, затем при 1200 градусах на изделиях сохнет глазурь, также 800 градусов нужно, чтобы на посуде и сувенирах закрепился рисунок.

На модельном участке делают гипсовые формы для литья деталей изделий. И это очень трудоемкий процесс.

— Для сложного изделия требуется комплект форм, — поясняет директор. — Если на статуэтку пастушка идет девять кусочков гипса, то для некоторых композиций их нужно 64. Вот, например, композиция из 16 фрагментов, которые надо вылить по отдельности: подставка, два туловища, две головы, башмак, сапог, черенок, кот, рука, два поросенка… А потом глиняным раствором склеить фрагменты друг с другом в определенной последовательности, чтобы самые маленькие не успели высохнуть.

На художественном участке мастерицы переносят на керамику изображения с бумажной основы (помните переводные картинки из детства?) либо расписывают изделия особыми красками. Их покупают за рубежом, стоимость зависит от состава: есть и по 200, и по 300 гривен за килограмм, а вот красивая синяя краска — кобальт — стоит около 6 тысяч гривен.

Несколько лет назад, чтобы показать, как рождается посуда, Анатолий Титов привел на предприятие одноклассников внука. Узнав об этом, на экскурсию стали проситься учащиеся других школ, а теперь автобусы с ребятней приезжают сюда из многих районов области. Детям не только показывают технический процесс, но и предлагают собственноручно украсить декором чашки. Через сутки, когда процесс обжига завершается, чашки отправляют детишкам.

— Однажды смотрю, все наклеивают рисунки на бока чашки, а один мальчонка — только на донышко, — вспоминает Анатолий Титов. — Спрашиваю, зачем украшать дно, которое никто не видит? «А я, — говорит, — буду сидеть напротив мамы, пить молоко, а она — смотреть на картинку и любоваться».

На витринах представлены самые примечательные изделия. Вот сувенирная тарелка с необыкновенным фонтаном в Виннице, а вот — с видами Конотопа и Николаева. Директор показывает сложную по конструкции шахматную доску с фигурами, изготовленными по мотивам произведения Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»: Солоха тут королева, пан Чуб — король, Дьяк — офицер, Вакула на черте — конь, а Оксана с черевичками — ладья. И пешки в виде хаток. Такие шахматы приобрел сам чемпион мира Анатолий Карпов! Правда, не на заводе, а уже в торговой сети.

— А эту сувенирную чашку мы выпускали для космического экипажа, в составе которого летал наш Леонид Каденюк, — продолжает Анатолий Титов. — Экипаж потом ездил с миссией мира по разным странам. Обсудить вопрос о сувенирах меня пригласили в Государственное космическое агентство Украины. Там мне показали чашку, которую подарили в Америке, — черную с золотой эмблемой НАСА. А я перевернул ее и сказал: «Посмотрите, написано: «Сделано в Китае». Потом астронавты шаттла удивились, увидев на наших подарочных чашках надпись: «Сделано в Украине».

К Олимпиаде в Афинах 2004 года мы выпустили сувенирную тарелку, расположив на лепестках подсолнуха названия всех городов, принимавших Олимпийские игры. Для спортивных состязаний делаем сувениры и именные кубки, которые гораздо ценнее, чем безликие. Однажды в Арабских Эмиратах президент Федерации футбола Киева Игорь Кочетов вручил шейху выполненную нами вазу. Кстати, у Кочетова в кабинете стоит большой аквариум. Он попросил меня сделать фарфоровый футбольный мяч, установил его в аквариум, запустил туда 11 желтых рыбок, 11 голубых и три красные — это «судьи». И они плавают в аквариуме вокруг футбольного мяча.

— Мне рассказывали, что некоторые кубки, кружки и бокалы у вас даже петь умеют.

— Так и есть: из 300 видов изделий 16 — музыкальные. Они играют определенную мелодию в момент поднятия или прикосновения. Музыку позволяет воспроизвести золотая кайма по краю и мини-батарейка. Такие изделия часто заказывают в подарок.

— Знаю, что однажды с вами хотела судиться американская компания «Coca-Cola»…

— Было такое года четыре назад. Я храню судебный иск, присланный компанией. У них же запатентован не только сам напиток, но и товарный знак — цвет, форма букв, зрительное восприятие. Они платят большие деньги для защиты своего логотипа. Мы этого не знали и выпустили шутливую кружку с надписью «Соль-Сало», стилизованной под «Coca-Cola». Их представители увидели ее в сувенирном магазине в Киеве, купили, и затем я получил целую папку документов, где было расписано, что именно мы нарушили! Приезжаю в Киев, объясняю: мы, мол, наоборот, хотели прорекламировать вашу фирму, ведь соль и сало — наш национальный продукт. Инцидент, к счастью, был исчерпан: мы сняли кружки с производства. А американцы передали ту чашку в нью-йоркский Музей подделок в качестве экспоната. Конечно, штраф нас разорил бы…

Ирина ЛЕВЧЕНКО, «ФАКТЫ» (Запорожье)