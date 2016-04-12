В Украине в 2015 году родилось на 100 тысяч меньше детей, чем в прошлых годах

За прошлый год в Украине резко сократилось количество родов. Так, в 2015 году родилось на 100 тысяч меньше детей, чем в прошлых годах.

Об этом заявил заместитель здравоохранения Украины Виктор Шафранский, докладывая в Министерстве здравоохранения, пишет Страна.

С середины 2014 года в нашей стране количество родов уменьшилось на 100 тысяч. Если в 2013-2014 регистрировали 500 тысяч родов в год, то в прошлом году эта цифра снизилась до 400 тысяч в год. Также увеличилось количество абортов.

Очевидно, что причиной такого падения является нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране.

«Изменился кадровый состав медицинского персонала – 12 тысяч акушеров-гинекологов до 10 тысяч, ухудшилось материально-техническое оснащение и количество учреждений оказания акушерско-гинекологической помощи», – отметил Шафранский.

По состоянию на 2014 год в Украине ежегодно делают 150 тысяч абортов – из них 60% по желанию женщины, 40% – выкидыши или аборты по медицинским показаниям.

firstsocial.info