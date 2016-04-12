Кипрская Православная Церковь не будет отпевать усопших, завещавших их кремировать

Парламент Кипра единогласно проголосовал за принятие закона о кремации. Окончательный текст закона принят после длительного обсуждения, в ходе которого в него было внесено множество поправок, сообщило греческое информационное агентство "Ромфея".

В конечном счете решено, что кремация усопших будет совершаться лишь в тех случаях, когда человек сам выбрал этот способ погребения еще до смерти.

Закон будет регулировать все вопросы, связанные с кремацией человеческих останков и деятельностью крематориев.

Кипрская Православная Церковь выступала против разрешения кремации умерших на Кипре. В марте 2013 года Священный Синод Кипрской Церкви принял официальное определение по поводу обсуждавшегося законопроекта о кремации. В нем говорилось, что вопрос о кремации не является догматическим, "поскольку Бог может во время Второго пришествия воскресить мертвых и из пепла". В то же время в определении подчеркивалось, что традиционное погребение усопших в земле - это вопрос православной церковной традиции, в которой принято уважительное отношение к телам умерших людей.

Архиепископ Кипрский Хризостом комментируя решение парламента Кипра принять закон, разрешающий кремацию, сказал: "Это право человека, если кто-то хочет, чтобы он был кремирован. Это его выбор. Но пусть он объявит об этом заранее, что хочет, чтобы был сожжен, так как Церковь не будет совершать его отпевание".

Демократия предоставляет право каждому человеку, добавил он, но это демократическое право имеет и Церковь. "Если кто-то не уважает свое тело, которое является храмом Святого Духа, я думаю, что у нас есть право однозначно заявить, что Церковь не будет в этом случае совершать отпевание", - заявил Предстоятель Кипрской Православной Церкви. Мы должны заботиться не только о нашем духе, но и о нашем теле, заключил Архиепископ Хризостом.

sedmitza.ru