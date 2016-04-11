На реконструкцию Десятинной церкви тайный меценат даст 10 млн грн

За счет мецената в Киеве воплотят в жизнь проект по реконструкции подпорной стены и благоустройства прилегающей территории фундаментов церкви Богородицы (Десятинной).

Об этом во время заседания наблюдательного совета социального проекта совместного действия "Сделаем вместе" сообщила председатель ОО "Андреевский-Пейзажная инициатива" Марина Соловьева, сообщает "Укринформ".

"Сегодня в упадке находится стена, лестницы и фонари, поэтому нужно провести укрепление подпорной стены. Ориентировочно на это меценат выделяет 10 млн грн", - сказала Соловьева. По ее словам, реализация проекта займет 4-5 месяцев. При этом имя мецената не разглашается.