В Киеве состоится Всеукраинский фестиваль писанок

С 23 апреля по 9 мая в Киеве пройдет «Всеукраинский фестиваль писанок».

Об этом сообщается на странице Folk Ukraine в соцсети Facebook.

«Всеукраинский фестиваль писанок» — масштабное мероприятие, посвященное украинскому культурному феномену — писанкарству.

В этом году уже традиционный для Украины фестиваль, инициированный Folk Ukraine, откроется в Киеве накануне Пасхи — 23 апреля.

Главной территорией проведения фестиваля станут Софийская и Михайловская площади, а также Владимирский проезд, где будут размещены ярмарочные домики.

В программе фестиваля: выставка «Авторская писанка» — арт-перформанс «374 художника»; презентация Всеукраинской коллекции писанок; выставка традиционной и современной паски; pеленая фото-зона; зона детских развлечений; пасхальная ярмарка; выступление детских коллективов, пасхальные арт-объекты и зона фудкорта.

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