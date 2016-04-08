Население Украины за последние 15 лет сократилось почти на 9 млн - Госстат

В 2015 году в Украине проживало 9330,4 тыс. граждан в возрасте от 60 лет и старше, из них 6675,8 тыс. в возрасте 65 лет и старше. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Данные, опубликованные на сайте службы, позволяют проследить динамику населения Украины с 1990 по 2015 годы.

Согласно данным Госстата, в целом население Украины за последние 15 лет сократилось почти на 9 млн. человек — с 51556,5 тыс. в 1990 году до 42759,7 тыс. в 2015 году (правда, в последней цифре не учитываются оккупированные Крым и Севастополь).

Большинство украинцев — городские жители. На 1 января 2016 года в городах проживало 42760,5 тыс. человек, тогда как в сельской местности - 13175,5 тыс.

Женщин в Украине больше, чем мужчин: в 2015 году в нашей стране проживало 22971,9 тыс. женщин и 19787,8 тыс. мужчин.

Во всех данных за 2015-16 годы не учитываются территории оккупированного Крыма.

"На пенсии"