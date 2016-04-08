Показатели смертности в Украине остаются одними из самых высоких в Европе – Минздрав

Показатели смертности в Украине остаются одними из самых высоких в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Шафранский в ходе итоговой коллегии на тему: «Об итогах деятельности отрасли в 2015 году, задачи реформирования и перспективного развития системы здравоохранения Украины» в Минздраве.

«Несмотря на положительную динамику общего коэффициента смертности (13,9%), он в 2015 году остается одним из самых высоких в Европе. В структуре смертности, как и в предыдущие годы, лидируют болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины смерти», - Шафранский.

По его словам, «показателям смертности присуща существенная региональная дифференциация». По сравнению с 2014 годом, в 2015 году общий коэффициент смертности имел тенденцию к росту в восьми областях Украины (наиболее существенный рост в Закарпатской на 4,9% и Херсонской на 3,3% областях), в 10 областях он остался на том же уровне, и только в пяти регионах снизился, сказал Шафранский.

По его словам, выросли и показатели материнской смертности.

«По данным оперативного мониторинга, в 2015 году показатель материнской смертности составляет 16,53. По сравнению с прошлым 2014 годом, показатель выше, что можно объяснить тем, что в 2015 году было 381058 родов, а в 2014 году количество родов составило 472 233. Надо отметить, что показатель материнской смертности в 2013 году был значительно ниже и составлял 11,5», - отметил Шафранский.