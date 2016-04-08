В Украине возросло количество абортов - Минздрав

Женщины в Украине стали делать больше абортов, в то же время количество родов снизилось почти на 100 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель здравоохранения Украины Виктор Шафранский в ходе итоговой коллегии на тему: «Об итогах деятельности отрасли в 2015 году, задачи реформирования и перспективного развития системы здравоохранения Украины» в Минздраве.

По его словам, это вызвано нестабильной и сложной социально-экономической и политической ситуацией.

«С середины 2014 года в Украине количество родов уменьшилось с 502 тысяч в год до 400 тысяч в год. Также возросло количество абортов. В целом демографическая ситуация ухудшилась», - сказал Шафранский.

Он проинформировал, что в связи с миграцией населения из зоны проведения АТО, временной оккупацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма уменьшилось количество родильных домов - с 88 в 2013 году до 74 в 2015 году.

«Изменился кадровый состав медицинского персонала – с 12 тысяч акушеров-гинекологов до 10 тысяч, ухудшилось материально-техническое оснащение и количество учреждений оказания акушерско-гинекологической помощи», - сказал Шафранский.