Ученые считают, что внедрение Стратегии в сфере прав человека закончится гей-пропагандой в украинских школах

Украинские ученые призывают власть не допустить внедрения плана мероприятий по реализации национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года.

С соответствующим призывом к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Арсению Яценюку, председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману и народным депутатам они обратились во время сегодняшней пресс-конференции в УНИАН 31 марта.

«План мероприятий по реализации стратегии в области прав человека на период до 2020, который был принят 23 ноября 2015 года и подписан Яценюком, является очень опасным в той части, что им предусматривается, в частности, обеспечение наказания за преступления, совершенные по мотивам нетерпимости по таким признакам, как сексуальная ориентация и транссексуальность», - подчеркнула кандидат юридических наук Елена Львова.

Также, по ее словам, «предусматривается введение спецкурса повышения квалификации по специализации транссексуальность, разработка и представление законопроекта о легализации гражданского партнерства однополых пар. Планируется менять документы лицам, которым установлен клинический диагноз – транссексуальность, предусматривается устранение дискриминации в отношении разрешения на усыновление детей трансгендерными парами».

Как заявила Львова, «практика стран, где легализовано однополое партнерство, показывает, что сначала появлялись требования представителей ЛГБТ о дискриминации трудовых прав, потом это переходило к легализации однополых партнерств. Следующим шагом было устранение дискриминации и разрешение на усыновление детей. Затем на этих основаниях начиналась гей-пропаганда в школах, когда детям объясняли, что это нормально».

Она также отметила, что сегодня представители ЛГБТ-сообществ в Украине «предлагают Минздраву внести необходимые изменения в приказы о возможности усыновления, также предлагают организовать ревизию всех учебных пособий, которые одобрены МОН, по вопросам гомосексуальности, с целью устранения упоминаний об этом явлении как о заболевании, психическом расстройстве и тому подобное». В свою очередь кандидат философских наук Петр Гусак высказал мнение, что данный план реализации стратегии по правам человека является «демографической угрозой».

«Поскольку, легализовав однополые формы сожительства, легализовав гендерную идеологию, государство будет содействовать бесплодию, ведь такие ролевые игры являются бесплодными... Не будет рождения граждан, не будет воспитания их в семьях, не будет и самого государства. Государство, в первую очередь, должно поддерживать семью как союз мужчины и женщины», - заявил он.

В то же время кандидат технических наук Валерий Решетинский считает, что «ЛГБТ-мышление полностью разрушает модели воспитания, уничтожает понятие человеческого достоинства, уважение родственных и семейных ценностей, толкает общество в пропасть разврата».

Он также подчеркнул, что от имени научного сообщества обращается к президенту, премьеру, народным депутатам с просьбой «выполнить свой долг перед народом относительно поддержки и защиты института семьи и традиционных семейных ценностей в Украине». Как сообщалось, Кабмин 23 ноября 2015 г. издал распоряжение «Об утверждении плана действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года».

План содержит 135 пунктов. В частности, речь идет о "разработке и представлении на рассмотрение Кабинету министров Украины законопроекта о легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства для разнополых и однополых пар с учетом имущественных и неимущественных прав, в частности, владения и наследования имущества, содержания одного партнера другим в случае нетрудоспособности, конституционного права не свидетельствовать против своего партнера".