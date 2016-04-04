В РПЦ осудили выставку работ Пикассо и Матисса, которая продолжается в Великий Пост

В городе Архангельске Российской Федерации местная епархия, ссылаясь на пост, осудил выставку работ Эгона Шиле, Анри Матисса, Пабло Пикассо и Пауля Вундерлиха «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века».

«Жители города, наверное, имеют право знать имена своих героев. Знать тех, кто умудрился особенно издевательски приурочить открытие выставки к началу Великого поста и намеренно разместить ее в здании музея, где хранятся древние иконы», – заявил глава миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов.

Протоиерей отметил, что на выставку, которая, по его мнению, является порнографической и рекламирует разврат с содомию, выделено 450 тысяч рублей.

Сейчас выставка продолжает работать.

«Пространство эротического искусства очень изящное – откровенное и сокровенное здесь почти неразделимы. Модель открывает тело, художник обнажает душу», – говорится в анонсе выставки.

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