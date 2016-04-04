Сумские пограничники предотвратили вывоз в Россию церковных икон

В Глуховском районе Сумской области пограничники совместно с работниками таможни предотвратили вывоз в Россию церковных икон.

Как сообщил УНИАН помощник начальника отряда - начальник пресс-службы Сумского пограничного отряда Роман Ткач, иконы обнаружили во время углубленного досмотра автомобиля Chevrolet Cruze в пункте пропуска «Бачевск» 1 апреля.

«Правоохранители в коробке, которая находилась в багажном отделении транспортного средства, среди других церковных икон обнаружили и старинную икону с обрамлением, предварительно из серебра. Сейчас иконы, которые возможно представляют историческую и культурную ценность, изъяты в установленном порядке», - отметил Ткач.

Сейчас в отношении водителя, 26-летнего украинца, составлены соответствующие административные материалы.