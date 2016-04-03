В Дрогобыче реставрируют старинную церковь в стиле галицкой деревянной архитектуры (укр.)

За зверненням депутата Львівської обласної ради Михайла Задорожного, до програми збереження культурної спадщини включено виготовлення проектно-кошторисної документації для реставрації унікальної пам’ятки сакрального мистецтва – дерев’яної церкви Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі. На це буде спрямовано 250 тис.грн.

Про це повідомляє IA ZIK.

Михайло Задорожний впевнений: незважаючи на те, що виділення коштів для фінансування проектної документації відбудеться після перевиконання бюджету, до кінця року проектна документація буде виготовлена, що дасть змогу в 2017 році приступити до відновлювальних робіт у старовинному храмі.

Нагадаємо, що у свій час Михайло Задорожний був одним з тих, хто ініціював проведення ремонтних робіт у пам’ятці дерев’яної архітектури церкві св.Юра у Дрогобичі, яка фактично руйнувалася. Було перекрито дах. Відтак, розпочалися реставраційні роботи, які тривають і досі. Храм внесено до Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. На цей рік за пропозицією депутата передбачено 280 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації для продовження реставрації цього храму, а також 50 тис. грн на реконструкцію огорожі навколо нього.

«Церква Воздвиження Чесного Хреста є старшою від церкви св. Юра і не менш цікавою, – каже М.Задорожний. – А до Списку світової спадщини ЮНЕСКО не включена з однієї причини – оскільки на її території є пожежна частина. Думаю, що з часом місто зможе перенести пожежну частину і ЮНЕСКО прийме храм під свій захист».

«Із відновленням церкви Воздвиження разом з церквою св. Юра і солеварнею місто матиме чудовий ансамбль давніх пам’яток – справжню дрогобицьку Мекку для туристів», – зазначив Михайло Задорожний.

Довідка

Храм Воздвиження Чесного Хреста – дерев’яна церква, пам’ятка архітектури національного значення. Розташованавона у передмісті Зваричі на однойменній вулиці Зварицькій № 7 м.Дрогобича Львівської області. З 1987 року храм належить до музейного комплексу відділу пам’яток дерев’яної архітектури музею «Дрогобиччина». Церква Воздвиження Чесного Хреста вважається однією з найкращих у стилі галицької дерев’яної архітектури.

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