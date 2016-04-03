Киево-Печерский заповедник к празднику Воскресения Христова готовит "Пасхальную страну"

В Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике к празднику Воскресения Христова, 1 мая, готовят праздничную "Пасхальную страну".

Посетив "Пасхальную страну", киевляне и гости столицы получат немало эмоций, пройдя Пасхальный лабиринт с препятствиями и интерактивными заданиями, соревнуясь в традиционных пасхальных играх и посетив выставку художественных работ.

Также всем желающим, детям и взрослым, предложат украсить Пасхальное дерево писанками собственного изготовления.

Особенностью празднования Пасхи в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике будет установка Бриллиантовой Писанки, созданной сотрудниками Заповедника собственноручно.

Открытие "Пасхальной страны" состоится 1 мая в 12.00.

По информации Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника