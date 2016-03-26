В Софию Киевскую хотят вернуть прах князя Ярослава Мудрого

В столицу могут вернуть прах киевского князя Ярослава Мудрого, который ныне хранится в одном из храмов США. Специалисты изучают разные возможности проведения процедуры возврата украинской реликвии, которую вывезли за границу еще во время оккупации Киева немцами в 1941—1943 годах. Уже на этой неделе должен быть разработан пошаговый план.

ГОДЫ ПОИСКОВ. "Еще в 2009 году мы открыли саркофаг Ярослава Мудрого, который находится в Софии Киевской, а там оказались останки другого человека, который умер гораздо позже князя, и старая газета. С тех пор наши сотрудники начали активные поиски и нашли их в США, в Нью-Йорке. Пару лет назад оказалось, чтоб спасти реликвию от уничтожения (большевики массово разрушали святыни, взорвали, к примеру, Михайловский Златоверхий собор. — Авт.), священник Никанор, который на то время заведовал реликвиями Софии Киевской, решил вывезти из Киева прах князя Ярослава Мудрого, чудотворную икону Николая Мокрого, которая датируется ХI—XIV веками, а также богослужебные книги собора XVIII—XIX веков. Икону я лично видела в храме Святой Троицы в Бруклине. Священники знают, что икона именно из Киева. Более того, в США православные священнослужители на высшем уровне подтвердили, что в этом же храме хранятся останки князя Яролава Мудрого. Все необходимые письма по поводу возврата реликвий в Украину мы уже отправили", — рассказала "Сегодня" директор Нацзаповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

МАРШРУТ ПРАХА. По ее словам, путь "миграции" мощей Ярослава Мудрого и других реликвий был длинным. Священник Никанор не самостоятельно перевозил реликвии, он попросил их вывести в Польшу немецкого офицера, ведь лично священнику сделать это не позволили бы фашисты. Немецкий офицер сдержал обещание и передал святыни архиепископу Палладию. Он их вез по маршруту: Польша (Варшава) — Германия (Бавария) — США (Нью-Йорк) — Канада (Оттава) — США (Нью-Йорк). "Этот путь мы четко проследили по документам — публикациям в СМИ и по воспоминаниям тех, кто был причастен к перевозкам реликвий. Некоторые люди еще живы и хорошо все помнят", — продолжила Куковальская. Вернуть реликвию вполне реально, но кроме желания сотрудников Нацзаповедника нужна еще и активная помощь украинских дипломатов. "Чтобы вернуть историческое наследие, нужно чтобы над этим работали дипломаты с обеих сторон, а также украинские профильные министерства", — пояснил нам народный депутат Игорь Луценко, который занялся вопросами возврата древних святынь в Украину. Как именно будут действовать чиновники в этом вопросе, обсудят на этой неделе на уровне Минкультуры Украины.

Святыню хочет и Москва

Специалисты уверяют, что хоть процедура возврата культурных ценностей длительная (занимает около 1—2 года), затягивать с этим вопросом нельзя. "Есть подтвержденная информация, что в России уже создана рабочая группа, которая знает, что останки князя Ярослава Мудрого находятся в одном из храмов в США, и они тоже их хотят получить, но к себе в Москву! Учитывая то, как соседнее государство любит перекручивать исторические факты, нам нужно поторопиться в этом вопросе. А именно: создать межведомственную рабочую группу, получить документальное подтверждение нахождения останков в США и достигнуть договоренностей по возвращении реликвий в Киев. Мы обязаны сделать это: возвратить прах князя Ярослава в Киев, где он был похоронен, а также богослужебные книги Софии Киевской и чудотворную икону", — сообщил нам президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

Кириченко Леся, "Сегодня".