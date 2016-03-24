Мэр Ивано-Франковска считает, что двигаться в Европу можно, не отступая от традиционных семейных ценностей

В среду, 23 марта, в Ивано-Франковске состоялся "Марш за жизнь и семейные ценности" и вече, на котором выступил городской голова Руслан Марцинкив с громким заявлением относительно геев.

Как пишет местное издание "Курс", Марцинкив в своем выступлении рассуждал, могут ли геи быть патриотами.

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"Перед выборами меня в эфире "1+1" спросили: может ли быть гей патриотом? Я сказал, что нет. Патриотом может быть только христианин, истинный патриот – тот, кто верит в Бога", – заявил мэр. По его убеждениям, двигаться в Европу можно, не отступая от традиционных семейных ценностей.

"Наши оппоненты упрекают, что якобы Европа другая, но я недавно был в Польше. В Польше, которая является успешной европейской страной, которая сделала огромный прорыв, действует закон о запрете абортов", – сказал Марцинкив.

Напомним, что ранее во Львове сорвался "Фестиваль равенства", который планировало провести ЛГБТ-сообщество.

Мероприятие пришлось прекратить из-за сообщения о заминировании отеля, где собрались представители нетрадиционной ориентации и их сторонники. Участников фестиваля эвакуировали. Отмечается, что представители ЛГБТ-сообщества планировали провести на проспекте Свободы игру-квест.

ТСН