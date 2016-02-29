Совет епископов Львовской области принял обращение о невыплате зарплаты украинцам

Владыки католических и православных украинских церквей Львовщины обратились к своим верующим из-за проблемы, с которой очень часто сталкиваются украинцы, не получая собственных, заработанных нелегким трудом денег или получая их со значительным опозданием. В частности, в обращении владыки подчеркивают, что невыплата справедливо заработанной платы является не только негативным общественным явлением, но и одним из самых тяжелых грехов человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, обращение приняли на заседании Совета епископов Львовской области, которое состоялось с участием руководства Львовской облгосадминистрации.

В тексте обращения говорится о «достоинстве труда и грехе задержки или невыплаты заработной платы».

«Так как все сотворено предназначено было Творцом на общее благо для всего человечества, так и национальное богатство, творимое трудом, должно быть общим благом для всего народа. Здесь не идет речь об одинаковом и равном распределении всего между всеми, а о справедливом распределении доходов по способностям и производительности работников. Человек за достойное вознаграждение своего труда должен иметь справедливую долю в национальном богатстве. Поэтому так горько и обидно становиться свидетелем греха, который повторяется с древнейших времен – присвоение чужого труда, отчуждение рабочего от плодов его труда. Задержка или невыплата заработной платы – грех, который вопиет о мести к Господу», - говорится в тексте обращения переданном УНИАН.

Владыки призвали «всех, от кого это зависит, руководителей, владельцев предприятий, учреждений: выплачивайте вовремя заработную плату своим работникам, заботьтесь, чтобы эта плата и условия труда были достойными человека».

Обращение подписали: Владыка Игорь (Возняк), Архиепископ и Митрополит Львовский УГКЦ; Владыка Димитрий Рудюк, Митрополит Львовский и Сокальский УПЦ КП; Владыка Макарий Малетич, Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель УАПЦ; Владыка Филарет Кучеров, Епископ Львовский и Галицкий УПЦ; Яков Макарчук, Архиепископ Дрогобычский и Самборский УПЦ КП; Владыка Ярослав Прыриз, Епископ Самборско-Дрогобычский УГКЦ, Владыка Мечислав Мокшицкий, Архиепископ Львовский Римско-Католический Митрополит; Владыка Михаил Колтун, Епископ Сокальско-Жолковский УГКЦ; Владыка Тарас Сенькив, Епископ Стрыйский УГКЦ.