Лестница Андреевской церкви в Киеве могла рухнуть

Андреевская церковь сейчас закрыта на реставрацию, и даже чугунная лестница, ведущая в храм, окутана защитной пленкой в виде шатра.

"Во время обследования технического состояния ступеней мы обнаружили дефекты. Чтобы отремонтировать лестницу, нам пришлось ее разобрать. Дошли до кирпича, и оказалось, что он разваливается. Проект реставрации лестницы уже разработали, ждем, когда все просохнет, и продолжим работу", — рассказали в Нацзаповеднике "София Киевская".

Тем временем, священники из Андреевской церкви на одноименном спуске решили не прекращать службу, несмотря на то что сам храм пока закрыт. Вчера трое священников устроили службу прямо на пороге перед лестницей, ведущей в храм, по случаю праздника Сретения Господнего, чем удивили прохожих.

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