Во Львове ограбили церковь: вынесли пять крестов
15:48, 05 февраля 2016Общество
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5 февраля во Львове ограбили церковь УАПЦ Святых мучеников Бориса и Глеба, что на перекрестке ул. Стрыйская-Научная.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.
Как говорится в сообщении, злоумышленники взломали дверь подвала церкви и похитили пять крестов с нержавеющей стали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
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