Во Львове ограбили церковь: вынесли пять крестов

5 февраля во Львове ограбили церковь УАПЦ Святых мучеников Бориса и Глеба, что на перекрестке ул. Стрыйская-Научная.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

Как говорится в сообщении, злоумышленники взломали дверь подвала церкви и похитили пять крестов с нержавеющей стали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

zik.ua