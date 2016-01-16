Журналистка из Киева нуждается в помощи: Александре всего 23, а ее сердце останавливалось уже 5 раз (укр.)

Журналістка телеканалу "Київ" Олександра Піденко потрапила у скрутну ситуацію — на Різдво її забрала швидка. Лікарі буквально повернули її із того світу. Зараз вона прийшла до тями, але потребує допомоги.

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Олександрі всього 23, а її серце зупинялось уже 5 разів. Коли всі святкували Різдво, її сім'я молилася, щоб із донькою було все гаразд. 7 січня швидка забрала її у дуже тяжкому стані. Медики виявили патологію нирки та ускладнення.

Лише у четвер 14 січня вона нарешті отямилась після операції. Зараз Саша вже обходиться без апарату штучного дихання, зонду для харчування.

Те, що зробили лікарі — справжнє диво. Про це всі говорять,

— зізналася Олександра.

Сьогодні життю журналістки нічого не загрожує. Але попереду — тривале лікування. Потрібні недешеві препарати. Хто хоче допомогти, може перерахувати гроші на картку батьків Саші.

Номер картки батька Олександри:

5168 7423 4971 3697 (Приватбанк) Піденко Олег Олександрович

Рідні дуже вдячні за допомогу, яка вже надійшла від небайдужих людей та лікарів. Кожне повідомлення про грошовий переказ тато Олександри не видаляє, аби показати доньці.

Для нас важлива та цінна будь-яка підтримка: і словом, і ділом. Хочеться окремо подякувати та вклонитися тим лікарям, які повернули до життя доньку. Також дякуємо тим, хто допомагає зараз, — пояснив батько Олександри Олег Піденко.

Колеги журналістки із нетерпінням чекають, коли вона повернеться здоровою та повною сил.

Колектив Телеканалу новин "24" також бажає Олександрі швидкого одужання.

Автор — Оксана Тропотяга.

Телеканал новин "24"