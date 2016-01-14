Где можно окунуться на Крещение Господне в Киеве

19 января 2016 года в Киеве пройдет общегородской праздник Крещения с традиционными купаниями в Днепре. Хоть и с нынешней погодой киевлянам проруби не светят, традиции все равно будут соблюдаться. "Українські Новини" составили топ мест, где можно окунуться:

Оболонская набережная

Основные мероприятия ожидаются в 12:00 возле Свято-Покровского собора (ул. Приречная, 5-а). Воды Днепра освятит предстоятель УПЦ МП.

Гидропарк

В 14:00 в Парке культуры и отдыха "Гидропарк" возле часовни Крещения Господнего. Святить воду будет предстоятель УПЦ КП. Праздник пройдет под песни Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня", а киевляне и гости столицы смогут купить сувенирную продукцию.

Озеро Тельбин

В 12:00 состоится освящение воды в озере Тельбин возле церкви Рождества Христова на Березняках. Священнослужители храма Рождества Христова проведут соответствующий обряд, после чего киевляне смогут приобщиться к таинству Крещения.

В Голосеевском парке

В 12:00 освящение начнется в Голосеевском парке рядом со Свято-Покровским Голосеевским монастырем

"Мамаева слобода"

Сутра пройдет праздничная литурия в казацкой церкви Покрова Пресвятой Богородицы, затем крестный ход и Великое освящение воды на озере возле церкви перед Орданський крестом. С 12:00 все желающие смогут искупаться в Орданской воде. В 12:30 состоится сожжение на костре дидухов, обряд "Вождение козы" и символическое "изгнание Кути" с участием фольклорных коллективов. В 13:00 начнутся народные гуляния: песни и танцы у костра, дегустация сваренного на открытом огне казацкого кулеша и печеной на вертеле сочной кабанятины. Казаки и казачки приготовят старинный горячий хмельной напиток мусулес (глинтвейн) и казацкий чай гербату. Стоимость билета - 50 грн. (льготный - 25 грн).

"Пирогово"

В этот же день Водохреща ежегодно празднуют в Музее народной архитектуры "Пирогово". Утром в старинной церкви Архистратига Михаила проходит литургия освящения воды на церковном дворе. дальше разжигают символический костер, начинаются танци и веселье. Стоимость билета - 30 грн.

Парк "Феофания"

Здесь с 8 утра для празднования будут подготовлены комфортные проруби для ныряния, места для обогрева и переодевания. Будут предлагаться горячие напитки, уха и гриль-меню. Стоимость билета - 10 грн.

"Парк Киевская Русь"

Гостей ждет театрализованное действо "На Иордане", повествующее библейскую историю о житии Иоанна Крестителя. А еще - интермедии по текстам Священного Писания. Рождественский вертеп будет воссоздан по классическому сюжету, с аутентичными костюмами и декорациями. Также в эти дни состоится закрытие праздничной программы "Зимняя сказка в Древнем Киеве".

"Украинское село"

В этнографическом комплексе начало богослужения 19 января в 10:00. Освящение воды в 11:30. Купание в проруби с 12:15.

Воду для освящения можно набрать в одном из трех сверхчистых источников комплекса. Искупаться можно в озере или в новой дубовой купальни с чистой проточной водой из артезианского источника.