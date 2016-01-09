Обзор Голливудских фильмов на Библейскую тематику, которые выйдут в 2016 году

Небольшой обзор Голливудских фильмов на Библейскую тематику, которые выходят в мировой прокат 2016 года.

Библейские истории и герои круче вымышленных персонажей! Об этом свидетельствуют христианские фильмы – новинки 2016.

Руководители киностудий верят в то, что фильмы, в которых библейские герои спасают мир, принесут большие кассовые сборы.

“Мария, мать Христа” (Mary of Nazareth)

Поехав за результатами анализов в город, Мария решает оставить свою болезненную дочку под присмотром знакомого священника. Тот решает провести время с пользой и начинает рассказ о Деве Марии и о том, как она посвятила всю свою жизнь своему сыну – Иисусу. Под впечатлением рассказа , мировоззрение девочки начинает меняться. С этого момента она решает пустить Бога в свою жизнь.

ТРЕЙЛЕР

“Воскресение Христа” (“Risen”).

Премьера, февраль 2016 год.

В картине пойдет речь о первых 40 днях, последовавших вслед за воскресением Христа.

Основным персонажем станет атеистически настроенный римский центурион.

Прокуратор Иудеи Понтий Пилат посылает его разузнать, с чем связаны слухи о воскресении Христа.

Также он попытаться отыскать тело мессии.

ТРЕЙЛЕР

“Молодой Мессия”(“THE YOUNG MESSIAH”) – мировая премьера в марте 2016 года.

Фильм повествует о семилетнем Христе, который бежит из Египта вместе с семьей домой в Назарет и узнает правду о своем рождении и цели в жизни.

ТРЕЙЛЕР

«Бен-Гур» (англ. Ben-Hur) — фильм режиссёра Тимура Бекмамбетова по роману Лью Уоллеса «Бен-Гур: история Христа», ремейк одноимённого фильма 1959 года. В главных ролях — Джек Хьюстон, Тоби Кеббелл и Морган Фриман. Премьера в США назначена на 12 августа 2016 года, в странах СНГ — на 11 августа 2016.

Новая экранизация романа Лью Уоллеса расскажет о молодых годах еврейского принца Иуды Бен-Гура и сына сборщика налогов Мессалы, выросших вместе в Иерусалиме. Однако после предательства друга, обвинившего главного героя в покушении на жизнь ремесленника, его продают в рабство. Отомстить своему обидчику Бен-Гур сможет на ежегодной гонке колесниц.

По материалам obodrenie.info