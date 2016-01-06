На Львовщине неизвестные обокрали две церкви

В Сколевском районе Львовской области 5 января неизвестные обокрали две церкви.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Сколевское отделение полиции 5 января обратился пономарь одной из сельских церквей, который сообщил, что ночью неизвестные путем взлома дверных замков проникли в храм и похитили раритетное Евангелие, изданное ориентировочно в 1890 - начале 1900-х годов, а также пожертвования в сумме 300 гривен.

Этой же ночью, 5 января, была совершена кража в церкви другого села Сколевского района. Злоумышленники, выломав входную дверь, похитили из храма чашу для богослужений, два Евангелия и раритетную икону Божией Матери, написанную в XIX веке.

Правоохранители проводят оперативно-следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.