В Украине развернуто более 2 тыс. пунктов обогрева - ГСЧС

На территории Украины пока функционирует 2080 пунктов обогрева, из которых 2026 – развернуто местными органами власти и 54 – подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«В связи с резким понижением температурных показателей по решению местных органов власти в регионах Украины развернуты и функционируют стационарные пункты обогрева в помещениях местных органов власти, больницах, и т. п... В указанных пунктах круглосуточно дежурят представители местных органов власти, Общества Красного Креста Украины и спасатели», - говорится в сообщении.

В случае осложнения погодных условий в местах массового пребывания людей, на автодорогах оперативно будут развернуты дополнительные мобильные пункты обогрева, подчеркнули в ГСЧС.