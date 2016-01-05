Киевское метро в ночь на Рождество будет работать в обычном режиме

Киевский метрополитен в Рождественскую ночь с 6 на 7 января будет работать в обычном режиме, сообщили в пресс-службе столичного метро.

”В ночь с 6 на 7 января Киевский метрополитен будет работать в обычном режиме”, - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что такие меры введены на основании ”Порядка организации работы пассажирского транспорта общего пользования во время проведения общегородских рождественских мероприятий”, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 января работа столичного метро была продлена на 3 часа.