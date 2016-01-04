В храмах Львова проходят праздничные богослужения с молитвами за мир в Украине
11:07, 04 января 2016Общество
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В храмах Львова разных конфессий проходят Литургии и благодарственные молебны по случаю завершения года и начала нового.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, христиане благодарят за прожитый год и просят благословения и мира для Украины на год грядущий.
Отмечается, что праздничные богослужения проходят в храмах разных конфессий - УГКЦ (Украинская греко-католическая церковь), УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь), УПЦ МП (Украинская православная церковь Московского Патриархата), УПЦ КП (Украинская православная церковь Киевского Патриархата).
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