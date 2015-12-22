В Киеве состоялась презентация книги произведений Блаженнейшего Митрополита Владимира

19 декабря в Киеве в Спасо-Преображенском соборе на Теремках-2 состоялась презентация книги произведений Блаженнейшего Митрополита Владимира «Мысли разных лет», сообщает mvfund.org.

В издание вошли ключевые мнения по актуальным вопросам современности и фрагменты богословских и публицистических произведений Блаженнейшего Митрополита Владимира с 1973 по 2013 год. Значительная часть материала основана на архивных записях покойного Предстоятеля и публикуется впервые.

«Мысли разных лет» - новое издание Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира. На презентации своими мыслями по поводу новой книги поделились: председатель Синодального просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко, директор издательства «Laurus» Полина Лаврова, редактор издания протоиерей Петр Зуев и другие.

Духовник Фонда митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр анонсировал следующее издание трудов Митрополита Владимира, в которое войдут мысли Блаженнейшего Владыки из его дневника на каждый день.