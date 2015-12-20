Миссия "Милосердие без границ" передала полторы тысячи подарочных наборов детям из зоны АТО

Международная гуманитарная миссия «Милосердие без границ» передала 18 декабря Северодонецко-Старобельской епархии полторы тысячи подарочных наборов, сообщает Информационный отдел УПЦ со ссылкой на сайт епархии.

Сладости распределены по приходам Украинской Православной Церкви, которые находятся на линии разграничения. Таковой была просьба гуманитарной миссии, отмечает секретарь епархии архимандрит Иринарх (Тымчук).

Архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим выразил благодарность гуманитарной миссии и ее куратору протоиерею Захарию Керстюку за оказанную помощь.

В 2015 году Международная гуманитарная миссия «Милосердие без границ» неоднократно доставляла гуманитарную помощь для населенных пунктов зоны АТО, в частности относящихся к Северодонецко-Старобельской епархии. Также более 5 тонн продуктов питания, в том числе детского, и лекарства первой необходимости передали для епархии киевские приходы и монастыри.