Европарламент осудил суррогатное материнство как тяжкое нарушение прав человека

Европейский парламент утвердил поправку о суррогатном материнстве, предложенную словацким депутатом Мирославом Миколасиком для Ежегодного доклада о правах человека. В тексте осуждается практика суррогатного материнства, которая противоречит человеческому достоинству женщины, поскольку ее тело и репродуктивные функции используются как товар. Европарламент утверждает, что практика суррогатного материнства должна быть запрещена, причем среди прав человека это должно считаться одним из приоритетов, сообщает сайт Радио Ватикана.

Президент итальянской ассоциации «Наука и жизнь» Паола Риччи Синдони, комментируя решение Европарламента, подчеркнула, что суррогатное материнство – это «не что иное, как одна из самых унизительных форм эксплуатации женского тела», и благодаря поправке к Докладу беременная женщина перестает быть неким техногенным продуктом, обеспечивающим утробу для вынашивания ребенка. Женщина не должна подвергаться подобным формам эксплуатации, являющейся тяжким нарушением прав человека, утверждает Риччи.

Запрет суррогатного материнства ставит препятствие перед абсолютной властью техники, позволяющей пересаживать эмбрион из одной утробы в другую, утверждает президент итальянской ассоциации «Наука и жизнь».