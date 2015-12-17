Американский режиссер снял фильм о грузинских монахах

«Безвозмездное служение» – так называется фильм, снятый американским режиссером Джеймсом Хиггинсоном о грузинских монахах, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на karibche.ambebi.ge.

Премьера документальной ленты лауреата премии «Эмми» Джеймса Хиггинсона состоится в начале 2016 года. Фильм повествует о жизни монахов Руис-Урбнисской епархии, ведущих служение «между горами и небом».

Камера Джеймса Хиггинсона зафиксировала виды и ландшафты снятые из монастырей, фрагменты богослужений, а также интервью с митрополитом Руис-Урбнисским Иовом (Акиашвили) и монахами, проводящими свои дни в трудах и молитвах.