В Киеве открылась праздничная благотворительная ярмарка "Рождественский Арсенал"

16 декабря в киевском «Художественном арсенале» открылась праздничная ярмарка «Рождественский Арсенал». Здесь посетители могут приобрести сувениры, сладости, книги и одежду от украинских производителей, сообщает Радио Свобода.

В рамках ярмарки также будет действовать программа для детей. Кроме традиционных развлекательных мероприятий, в течение декабря будет работать «Почта Святого Николая».

Также на «Рождественском Арсенале» запущена благотворительная программа «Арсенал добрых дел», которая организует сбор подарков и теплых вещей детям-сиротам, работает благотворительное кафе «Каждый может» и библиотека «Глагол». Средства от продаж будут переданы на медикаменты для детей, пострадавших от войны.

На ярмарке также можно приобрести открытки организации «Добрая открытка», три гривны с каждой открытки пойдут на адресную помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями в Житомире.

«Рождественский Арсенал» продлится до 20 декабря.