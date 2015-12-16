В Днепропетровске реконструировали новогодние и рождественские традиции Украины разных эпох

15 декабря в Днепропетровске, в Национальном историческом музее имени Яворницкого открылась выставка «Новогодние истории», которая рассказывает о новогодних и рождественских традициях Украины, сообщает Радио Свобода.

Сотрудники музея реконструировали четыре помещения различных эпох в предновогоднее и рождественское время: традиционную украинскую крестьянскую избу, дворянскую гостиную (XIX столетие), дом немецкого колониста (начало ХХ века) и советскую квартиру (60-е годы ХХ века).

Специалисты не только воссоздали интерьеры этих домов в ожидании праздника с помощью музейных предметов, но и «накрыли» праздничные столы, выставив на них типичны блюда, напитки, посуду, а также нарядили елки, характерные для разных домов: с яблоками и орехами - немецкую, с пряниками и бумажными ангелами - дворянскую, со стеклянными игрушками - советскую, а также изготовили большого дидуха из хлеба, такого, которого ставили на Рождество украинские крестьяне.

«Эти интерьеры рассказывают в хронологической последовательности, когда и как формировались основные новогодние и рождественские традиции, которые сегодня существуют в Украине. В новогодней выставке использовано более тысячи музейных предметов», - рассказала старший научный сотрудник музея Алла Москалец.

На выставке представлены мебель, посуда, картины, полотенца, елочные украшения, бытовые предметы конца XIX - середины ХХ века. Экспозицию дополняют десятки поздравительных ретро-открыток разных лет. Большую часть выставки также посвящена винтажным елочным украшениям.

Музейщики говорят, что взрослым посетителям они помогут окунуться в мир своего детства, детям - расскажут о жизни и мечтах их предков.