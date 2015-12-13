В Днепропетровске заработала волонтерская "Фабрика Святого Николая"

Волонтеры Днепропетровска открыли в городе «Фабрику Святого Николая». Активисты в новогодних шапочках начали фасовать первые подарки ко Дню Святого Николая детям из малообеспеченных семей, а также для детей бойцов АТО, переселенцев из Донбасса и Крыма, сообщает Радио Свобода.

По словам координатора акции Нины Медведевой, всего в этом году волонтеры в рамках традиционной акции «Николай о тебе не забудет» собираются поздравить около полутора тысяч мальчиков и девочек.

В каждый подарок входит три обязательные составляющие: канцелярские принадлежности, игрушка и сладости. При формировании пакетов волонтеры пытаются учесть возраст, пол и возможные интересы ребенка.

Сейчас волонтеры Днепропетровска на семи торговых площадках продолжают сбор вещей, которые могут стать подарками для детей ко дню Святого Николая.

Развозить пакеты по домам детей «помощники Николая» будут в день праздника, 19 декабря.

Впервые акция «Николай о тебе не забудет» состоялась в Львове в 2001 году, впоследствии идею подхватили другие города Украины и соседней Польши.