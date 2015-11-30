Глава УГКЦ призвал власти Украины не перекладывать груз проблем на плечи самых слабых

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав призвал власти Украины не перекладывать бремя нынешних проблем на наиболее незащищенные слои населения, сообщает Департамент информации УГКЦ.

В воскресной проповеди 29 ноября во время Архиерейской Литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова Предстоятель УГКЦ в частности обратился «ко всем нашим законодателям, которые в эти дни будут решать вопрос о бюджете на следующий год и о реформе Налогового кодекса».

«Не забирайте у людей последнего! - призвал он. - Не перекладывайте огромные тяжести нашей современной жизни на плечи самых слабых, на плечи тех, кто сегодня не за что жить».

Церковь, как мать и наставница, подчеркнул Глава УГКЦ, зовет сегодня защитить наиболее уязвимых и бедных.

«Послушаем голоса Божьей мудрости, которая учит правильно управлять той землей, которую дано нам сегодня как обетованную для нашего занятия, - сказал он. - Ко всем, кто с тревогой думает, как переживем эту зиму, как выживем во время экономических трудностей и разрухи в нашем государстве, обращаюсь со словами утешения и надежды: Бог продолжает заботиться о нас, даже когда безумцы не знают, как правильно управлять Божьей землей. Всемудрый Господь, источник нашей жизни, вместе с нами».