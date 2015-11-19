Религиозные деятели против навязывания Украине идеологии однополых связей

Представители церквей и религиозных организаций раскритиковали протягивание поправки в трудовой кодекс в защиту сексменьшинств, что произошло незаконно под давлением руководства страны и европейских дипломатов.

Об этом 19 ноября сообщил глава информационного управления УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина», сообщает ИРС.

Он напомнил, что поправка о запрете дискриминации по признакам "сексуальной ориентации" и "гендерной идентичности" не была вынесена на широкое обсуждение и проголосована парламентом с нарушением установленных законом регламентных норм.

"Церкви и религиозные организации в Украине категорически выступают против любого рода дискриминации, но они не считают, что нельзя в угоду одним гражданам дискриминировать других граждан – когда речь идет о таких вещах, как свобода слова и вероисповедания, это также одни из основополагающих прав человека", – отметил архиепископ.

Руководитель департамента внешних связей Украинской греко-католической церкви о. Олекса Петрив подчеркнул, что гомосексуализм является чужим украинской культуре. "Мы призываем людей осознать, что происходит, и не допустить пропаганды того, что не свойственно нашей украинской культуре", – сказал священник.

Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви о. Николай Данилевич отметил, что церковь в Украине выступает против пропаганды гомосексуализма, к которой могут привести указанные антидискриминационные поправки. "Мы – не за дискриминацию, мы против пропаганды образа жизни, который уже выходит на законодательный уровень", – отметил он.

Представитель председателя Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, заместитель старшего епископа УХЕЦ Игорь Лукьянов отметил, что в Украине необходимо больше уделять внимания моральным ценностям, прежде всего в вопросах воспитания молодежи.

"Мы обращаемся к руководству страны с просьбой обратить внимание на общественную мораль. Этого не хватает западным странам, и если мы хотим идти в ЕС, то должны туда что-то принести. И пусть это будет высокий уровень морали, а не аморальность, которую они пропагандируют и навязывают нам", – отметил священнослужитель.

"Интеграция в ЕС – это прекрасная идея, но есть немало других способов, например: преодолеть коррупцию, поднять экономику. Неужели это единственный фактор, который нам мешает в этом процессе? Хотелось бы дождаться того момента, когда власть действительно будет представлять интересы народа. Если мы разрушим фундамент, на котором стоит вера в Бога, то чем мы будем отличаться от животных?” – отметил представитель Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Давид Мильман.

Представители церквей и религиозных организаций надеются, что Президент Украины наложит вето на законопроект № 3442 в связи с грубыми нарушениями законодательной процедуры его рассмотрения.