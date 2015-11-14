19 ноября увидит свет книга с письмами детей к Папе Франциску

«Дорогой Папа Франциск, пишу тебе...». Ежедневно в отдел корреспонденции Папы поступают тысячи писем, рисунков и сообщений от детей со всего мира. Подборка этой оригинальной корреспонденции в ближайшее время будет обнародования в книге «Маленькие письма Папы Франциска», которая увидит свет 19 ноября, сообщает Радио Ватикана.

Святейший Отец дал согласие на издание этой книги и распорядился, чтобы средства, вырученные с реализации, были переданы на нужды детей, получающих помощь в ватиканском педиатрическом диспансере «Святой Марты».

Детские истории, их надежды и страхи, вызывают именно те улыбку или слезу, к которым взрослые, как утверждает Святейший Отец, перестают быть способными.

«Иногда, - пишет Папе маленький Маттео, - моя мама вечером не ест и говорит, что на диете, но это неправда: она ест только то, что останется после нас. Моя мама часто плачет, но когда я спрашиваю ее почему, она отвечает, что ее глаза пекут...».

Дети пишут Папе просьбы о молитве за родителей, родственников или больных друзей, близких, которые потеряли работу; делятся со Святейшим Отцом радостью первого Святого Причастия, обращаются к нему, «как к очень особому дедушке», просят молиться за мир.

Составитель книги Алессанро Будзетти сообщила, что идея о ее написании возникла в результате обращения одного издательства детских книг с просьбой подумать о том, как представить детям новый понтификат. Пришла мысль попросить о возможности посмотреть письма, которые приходят к Папе от детей, а когда она их увидела, то была поражена количеством этой корреспонденции. «Лично для меня, - рассказала Алессанро Будзетти, - прочитать эти письма было хорошим и трогательным опытом. Действительно впечатляющим является то, как дети принимают к сердцу послание Папы Франциска».