На Первом национальном покажут документальный фильм "Капелланы"

7 ноября на телеканале Перший.UA в 19:40 состоится показ документального фильма «Капелланы». Об этом сообщает сайт ugcc.ua.

Лента «Капелланы» - это попытка увидеть войну в Украине глазами четырех священников, военных капелланов, которые несут службу в зоне проведения АТО.

Главными героями фильма стали отцы Андрей Зелинский, Иван Исаевич, Игорь Федоришин и Любомир Яворский.

В основу сюжета фильма положено масштабное военное паломничество, которое ежегодно проходит во французском городке Лурд.

Тысячи солдат со времен Второй Мировой войны собираются, чтобы вместе молиться за погибших собратьев и простить друг друга за все военные конфликты.

Работа над фильмом продолжалась более года. Съемки проходили как на территории Донбасса, так и на Закарпатье, в Польше, Германии и Франции.