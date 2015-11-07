На Первом национальном покажут документальный фильм "Капелланы"
7 ноября на телеканале Перший.UA в 19:40 состоится показ документального фильма «Капелланы». Об этом сообщает сайт ugcc.ua.
Лента «Капелланы» - это попытка увидеть войну в Украине глазами четырех священников, военных капелланов, которые несут службу в зоне проведения АТО.
Главными героями фильма стали отцы Андрей Зелинский, Иван Исаевич, Игорь Федоришин и Любомир Яворский.
В основу сюжета фильма положено масштабное военное паломничество, которое ежегодно проходит во французском городке Лурд.
Тысячи солдат со времен Второй Мировой войны собираются, чтобы вместе молиться за погибших собратьев и простить друг друга за все военные конфликты.
Работа над фильмом продолжалась более года. Съемки проходили как на территории Донбасса, так и на Закарпатье, в Польше, Германии и Франции.