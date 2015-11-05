ОБСЕ провела в Одессе круглый стол по развитию межконфессионального диалога

3 ноября в Одессе ОБСЕ провела круглый стол по развитию межконфессионального диалога в Украине. Встреча организована Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), сообщает ИРС.

В круглом столе приняли участие более 40 представителей церквей и религиозных общин, организаций гражданского общества, областной администрации и офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также международных и национальных экспертов в области свободы религии и убеждений.

Участники мероприятия обсудили характер, формы, роль и цели диалога, а также исследовали факторы, способствующие его эффективности, прозрачности и долгосрочности.

Среди прочего участники круглого стола обсудили проблематику разжигания религиозной вражды в СМИ и через ложные или некачественные журналистские материалы. Также было акцентировано внимание на необходимости лучшей коммуникации церквей и религиозных общин с обществом, в том числе через медиа ресурсы и своевременное комментирование резонансных событий.

Представители церквей предложили практические вопросы, по которым можно вести диалог и объединить совместные усилия: помощь бездомным лицам, перевоспитание осужденных, минимизация конфликтов во время проведения публичных мероприятий и тому подобное.

Круглый стол, третий в своем роде, был организован в рамках проекта ОБСЕ БДИПЧ «Содействие безопасности религиозных и духовных общин в регионах Украины». Основной целью проекта является содействие диалогу между религиозными и другими общинами, а также между этими общинами и государством.