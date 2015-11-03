В епархиях УПЦ вознесли заупокойные молитвы о погибших в авиакатастрофе в Египте

В епархиях Украинской Православной Церкви вознесли молитвы о погибших 31 октября пассажирах самолета компании «Когалымавиа», потерпевшего крушение на Синайском полуострове в Египте, сообщает church.ua.

1 ноября за Божественной литургией в Свято-Успенском кафедральном соборе города Одессы митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил молитву о погибших. В знак траура по усопшим перед началом богослужения владыка Агафангел возложил цветы к стенам Генерального консульства Российской Федерации в Одессе и совершил заупокойную литию. В этот день по благословению Его Высокопреосвященства во всех храмах и монастырях Одесской епархии также были совершены заупокойные богослужения.

Память усопших также почтили в Симферопольской епархии. 2 ноября, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, в храмах и монастырях епархии прошли панихиды по погибшим.

2 ноября в кафедральном соборе в честь Рождества Христова в Северодонецке была совершена заупокойная лития по жертвам авиакатастрофы, среди которых — северодончане Ирина Усатова и ее 16-летний сын Кирилл. Помолиться за души усопших пришли ученики 11 класса местной гимназии, где учился Кирилл. По благословению архиепископа Северодонецкого и Старобельского Никодима литию совершил пресс-секретарь епархии иеромонах Мелетий (Шаповалов).