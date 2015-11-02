Вышла в свет книга цитат Андрея Шептицкого "К вам мое слово"

Вышла в свет книга высказываний митрополита Андрея Шептицкого «К вам мое слово». Издание приурочено к 150-летию со дня рождения митрополита Андрея.

В книге представлены 150 цитат из его произведений, посланий, писем и выступлений, касающихся различных аспектов жизни общества.

Высказывания владыки Андрея разбиты по темам - духовная сфера, культура, просвещение, патриотизм, воспитание молодежи, экономические инициативы, политика и т.д. - и сопровождается иллюстративным материалом и пояснительными текстами. Фотографии призваны передать дух эпохи, в которой жил митрополит Андрей, а также представляют сцены настоящего, так или иначе перекликающиеся с его рассуждениями и установками.

Руководитель проекта владыка Богдан (Дзюрах), Секретарь Синода Епископов УГКЦ, отметил, что «в этой книге Митрополит предстает перед нами не только в своей мудрости в контексте собственной эпохи, а также в своем пророческом измерении, в своем пророческом духе, потому что его слово актуально и для сегодняшнего читателя, для нынешней Украины».

«Думаю, каждый, кто возьмет в руки это произведение, проникнется духом Митрополита. Лучшая память и благодарность для этого Великого мужа и пастыря Церкви будет, если мы хотя бы немного его науки усвоим и воплотим в жизнь», - считает владыка Богдан.

Книга рассчитана на всех, кто интересуется деятельностью Андрея Шептицкого, отечественной историей и ищет ответы на многочисленные вопросы общественно-политического, духовного и морально-этического плана.

Департамент информации УГКЦ