В Луганской области совершили молитву о всех погибших в результате взрыва складов с боеприпасами

30 октября, в день памяти блаженной Параскевы Старобельского, архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим возглавил Божественную литургию в Христо-Рождественском кафедральном соборе г.Северодонецка.

Его Высокопреосвященству сослужило духовенство епархии, за богослужением молились настоятельница Свято-Скорбященского женского монастыря г. Старобельска игуменья Екатерина (Беспалова) с сестрами.

Во время Литургии возносилась особая молитва о мире в нашем государстве, о погибших в междоусобной брани, а также о тех, кто погиб во время трагических событий в г. Сватово Луганской области.

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29 октября в г. Сватово загорелись склады с боеприпасами. В ГУ ГСЧС Украины в Луганской области сообщают, что площадь хранения боеприпасов занимала около 9 тыс. кв. м, на которых военные разместили 3,5 тысячи тонн артиллерийских снарядов. Подтвердилась информация о двух погибших, несколько жителей города получили ранения. Из ближайших к эпицентру пожара домов, лечебных заведений была проведена эвакуация населения, проводится общая эвакуация жителей из г. Сватово.

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