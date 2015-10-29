В Львове три дня будут молиться за мир в Украине перед чудотворной Плащаницей Богородицы из Иерусалима

В рамках проведения крестного хода «Украина под Покровом Богородицы» с 5 по 7 ноября в Свято-Георгиевском храме г. Львова будет находиться чудотворная икона - Плащаница Пресвятой Богородицы. Три дня перед святыней круглосуточно будут совершаться богослужения за мир в Украине.

Об этом сообщает сайт «Православие в Украине».

Плащаница уже второй раз посещает Львов. Осенью 2012 года около 40 тыс. львовян поклонились святыне в Георгиевском храме за сутки ее пребывания. И сейчас верующих вновь приглашают на молитву к Пресвятой Богоматери.

С расписанием богослужений перед Плащаницей Богородицы в Львове можно ознакомиться здесь.

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Плащаница - это чудотворная икона, которая хранится в Иерусалиме на Гефсиманском подворье напротив Храма Гроба Господня. По словам Патриарха Иерусалимского Феофила III, Богородица является наибольшей заступницей рода человеческого, поэтому очень важна молитва к Пресвятой Деве перед чтимой святыней во время, когда Украина переживает сложные времена. Благословляя привоз Плащаницы в Украину, Блаженнейший Феофил заверил о постоянной молитве за Украину в Иерусалиме и пожелал украинцам в твердой вере и молитве к Богоматери добиться мира и согласия в государстве.