В Сумах избили воина АТО, выступавшего в поддержку Сумской епархии УПЦ - архиепископ Евлогий

В ночь на 23 октября в Сумах был избит участник антитеррористической операции на Востоке Украины Евгений Скоробогатский, публично поддерживающий Украинскую Православную Церковь.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия (Гутченко).

При этом надо отметить, что 22 октября был избит руководитель службы охраны Спасо-Преображенского кафедрального собора города Сумы Анатолий Борисенко.

«Евгений Скоробогатский – человек достаточно известный в Сумах. Когда его подразделение «голым» отправляли в зону АТО, они обратились за помощью в Сумскую епархию. Мы собрали средства и помогли им с бронежилетами, одеждой, продуктами и прочим. Потом наши священники ездили духовно окормлять бойцов этого подразделения в зону конфликта. Евгений всегда и везде подчеркивал, что Украинская Православная Церковь является единственной канонической Православной Церковью в Украине, которая активно помогает его подразделению. В одной из недавних программ на местном телевидении он в очередной раз высказался в поддержку Сумской епархии. Не берусь утверждать, что сегодняшнее нападение на Евгения связано с его церковными взглядами, но исключать этого нельзя, с учетом того, что накануне был избит сотрудник нашего епархиального управления», – отметил архиепископ Евлогий.

Как сообщалось, 22 октября на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора Сум был избит руководитель службы охраны Сумского епархиального управления Анатолий Борисенко.

Злоумышленник нанес ему тяжкие телесные повреждения, в результате чего пострадавший потерял сознание и на сегодняшний день находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам сотрудников Государственной службы охраны УМВД Украины в Сумской области, которые задержали нападавшего, он имел при себе штык-нож и находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный оказался военнослужащим Национальной гвардии. Сначала он отрицал свою причастность к избиению Анатолия Борисенко, но позже во всем признался. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

«Нам известно, что работники правоохранительных органов, задержавшие злоумышленника, впоследствии за это «получили по шапке» от своего начальства, которому, видимо, хотелось тихо прикрыть эту историю. Сначала представители милиции, увидев Анатолия, лежавшего в луже крови, заявили, что он пьян. Но по результатам независимой экспертизы в крови избитого не был обнаружен алкоголь. Он вообще непьющий, и к тому же готовился к причастию за праздничным богослужением 22 октября. Милиционеры даже не захотели проверить у него пульс. Затем они потащили его от забора до киоска, расположенного во дворе епархии, ухудшив тем самым состояние пострадавшего. Сейчас он при смерти, врачи не дают никаких гарантий», – рассказал управляющий Сумской епархией УПЦ.

Как сообщалось, 22 октября в Сумах более 500 верующих совершили молитвенное стояние у здания облгосадминистрации в связи с избиением руководителя службы охраны Спасо-Преображенского кафедрального собора и Сумского епархиального управления Анатолия Борисенко.