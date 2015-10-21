Совет Церквей убежден, что Конституция должна опираться на нравственные ценности

Руководители религиозных объединений Украины определили свою позицию относительно конституционного процесса и ряда законодательных инициатив, вызвавших резонанс в обществе.

Дискуссия состоялась в ходе заседания Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций 19 октября 2015 года, сообщает ИРС.

После анализа наработок Конституционной Комиссии главы конфессий решили, что неприемлемы те предложения к проекту Конституции Украины, которые подрывают законодательные основы традиционной семьи как союза мужчины и женщины, а также устраняют моральные границы в реализации прав и свобод граждан.

Традиционные нравственные ценности украинского народа должны оставаться в основе Конституции Украины, считает Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.

В этом контексте присутствующие заслушали доктора юридических наук Василия Костицкого, который представил основанную на теолого-социологической теории права редакцию Конституции Украины, разработанную в возглавляемом им Институте законодательных предположений и правовой экспертизы.

Также Совет Церквей обсудил проблематику свободного владения оружием и трансплантации органов.

Участники заседания обменялась мнениями по поводу инициативы ввести право на свободное владение огнестрельным оружием. Однако, как и в целом среди общественности, единого взгляда на этот вопрос не было из-за разных теологических подходов у членов Совета. Поэтому главы конфессий решили доверить этот вопрос на усмотрение широкой общественности и законодателей.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Оксана Корчинская рассказала членам ВСЦиРО о законодательных инициативах в сфере трансплантации органов и других анатомических материалов человека.

Главы церквей и религиозных организаций определили, что на фоне позитивного отношения к донорству органов, как способу благотворительности и жертвенности со стороны донора относительно того человека, который может получить эту помощь, – совершенно неприемлема торговля органами. По мнению ВСЦиРО, на законодательном уровне должна быть гарантирована “презумпция несогласия” на потенциальное донорство, чтобы это было добровольным решением человека, его сознательным выбором.

То есть трансплантация органов и других анатомических материалов человека должна быть возможной только при условии сознательного прижизненного согласия донора, оформленного в письменной форме.

Кроме этого, при участии представителей Департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Украины члены ВСЦиРО обсудили формат взаимодействия с органами власти для более эффективного и оперативного решения вопросов в сфере государственно-конфессиональных отношений.

Заседание завершилось передачей председательства во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций к Старшему епископу Украинской Христианской Евангельской церкви Леониду Падуну. В соответствии с Положением ВСЦиРО председательствуют на заседаниях члены Совета поочередно.