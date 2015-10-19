19 октября в Киеве состоялось очередное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО).

Кроме вопросов организационного характера на заседании обсуждали нынешний формат сотрудничества ВСЦиРО с властными государственными учреждениями, в контексте чего было отмечено эффективность и продуктивность существующей модели.

Среди вопросов повестки дня особое внимание уделили необходимости пастырской опеки военнослужащих - ветеранов зоны АТО. Было указано на важность регулярного посещения священниками и пасторами церквей госпиталей, в которых находятся раненые, по всем областям Украины, для проведения пастырских бесед и близкого общения.

Также обсуждалась инициатива создания в аэропортах Украины молитвенных комнат, где верующие разных церквей и конфессий могли бы удовлетворять свои религиозные потребности. Было отмечено, что в аэропортах большинства стран мира молитвенные комнаты уже давно открыты.

В конце заседания, Церковь христиан Адвентистов Седьмого дня (АСД) передала председательство в организации на следующие шесть месяцев Украинской Христианской Евангельской Церкви (УХЕЦ).

Украинскую Православную Церковь на собрании представляли: заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ прот. Николай Данилевич, сотрудник Отдела Д. Лозинский.

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